ИА «Ореанда-Новости». Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в России сейчас наблюдается рост внимания к вопросу ВИЧ, ситуацию с которой в стране он назвал критической, пишет «Интерфакс».



Кудрин высказался о проблеме в своём твиттере. Он таким образом прокомментировал сообщение газеты «Коммерсантъ», которая написала, что президент Владимир Путин дал ряд поручений по ситуации с ВИЧ в стране.



Издание сообщило, что якобы Путин распорядился в два раза - до 90% - увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ.



Список поручений, по данным газеты, был подписан ещё 31 декабря прошлого года, «однако он не публиковался в открытых источниках».