17.06.2019, 22:07
Кудрин заявил, что в России возможен социальный взрыв из-за нищеты
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель счётной палаты Алексей Кудрин отметил, что социально-экономическое положение страны может привести к социальному взрыву.
Кудрин таким образом ответил на вопрос в программе «Познер» о том, есть ли у него беспокойство о продолжающем падать уровне жизни россиян.
Глава СП отметил, что сегодня за чертой бедности находится 12,5 миллионов человек. Кудрин назвал бедность позором страны. Он подчеркнул, что нищета разрушает главный капитал России – людей.
Кудрин таким образом ответил на вопрос в программе «Познер» о том, есть ли у него беспокойство о продолжающем падать уровне жизни россиян.
Глава СП отметил, что сегодня за чертой бедности находится 12,5 миллионов человек. Кудрин назвал бедность позором страны. Он подчеркнул, что нищета разрушает главный капитал России – людей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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