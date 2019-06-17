Кудрин таким образом ответил на вопрос в программе «Познер» о том, есть ли у него беспокойство о продолжающем падать уровне жизни россиян.Глава СП отметил, что сегодня за чертой бедности находится 12,5 миллионов человек. Кудрин назвал бедность позором страны. Он подчеркнул, что нищета разрушает главный капитал России – людей.