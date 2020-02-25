ИА «Ореанда-Новости». Куратор мусорной реформы Гудков заявил об 11 регионах, где операторы находятся на грани банкротства.

Операторы в 11 российских регионах находятся на грани банкротства. Об этом рассказал РБУ куратор мусорной реформы, генеральный директор «Российского экологического оператора» Илья Гудков.

Гудков отметил, что мониторинг, который был проведён в прошлом году, выявил 16 регионов, которые находятся в зоне риска. На данный момент речь идёт об 11 операторах, у которых сохраняется риск возможного банкротства.

Куратор реформы объяснил, что риск возможного банкротства оценивается по показателям кредиторской задолженности, уровня собираемости платежей за вывоз отходов, а также планке соответствия тарифа в регионе средним показателям по России.