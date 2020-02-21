21.02.2020, 17:37
Куратор судебных процессов и следствий ФСБ покидает Генпрокуратуру
ИА «Ореанда-Новости». Куратор судебных процессов и следствий ФСБ Леонид Коржинек покидает Генпрокуратуру.
Леонид Коржинек подал рапорт об ухода с поста в связи с выходом на пенсию. Соответствующее представление было подано генпрокурором Игорем Красовым на имя российского президента Владимира Путина. Представление было одобрено администрацией президента. Его полномочия были частично переданы заместителю генпрокурора Виктора Гринь.
Стоит отметить, что Юрий Гулягин также подал рапорт об увольнении с должности заместителя генпрокурора.
Леонид Коржинек подал рапорт об ухода с поста в связи с выходом на пенсию. Соответствующее представление было подано генпрокурором Игорем Красовым на имя российского президента Владимира Путина. Представление было одобрено администрацией президента. Его полномочия были частично переданы заместителю генпрокурора Виктора Гринь.
Стоит отметить, что Юрий Гулягин также подал рапорт об увольнении с должности заместителя генпрокурора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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