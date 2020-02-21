Леонид Коржинек

Виктора Гринь.





Юрий Гулягин также

Леонид Коржинек подал рапорт об ухода с поста в связи с выходом на пенсию. Соответствующее представление было подано генпрокурором Игорем Красовым на имя российского президента Владимира Путина.Его полномочия были частично переданы заместителю генпрокурораСтоит отметить, чтоподал рапорт об увольнении с должности заместителя генпрокурора.