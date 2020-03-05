ИА «Ореанда-Новости». Курьеры будут доставлять больничные листы на дом москвичам, которые находят на карантине. Предполагается, что это позволит снизить угрозу распространения коронавируса жителями столицы. Больничные листы будут доставляться в течение двух дней.

По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, из-за угрозы распространения коронавируса предприняты меры по доставке находящимся под карантином москвичам больничных листов на дом. Чиновник отметил, что если человек плохо себя чувствует, а для самоизоляции необходим больничный лист, просто необходимо вызвать врача на дом и ни в коем случае не посещать поликлинику. Связаться со специалистом можно по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 8-495-870-45-09.