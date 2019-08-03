ИА "Ореанда-Новости" Новый и довольно необычный способ получения быстрых и лёгких денег начали практиковать курганские злоумышленники. Они просят деньги у областных организаций от имени курганского правительства.

Афера заключается в том, что руководители предприятий, занятых в промышленности, начали получать письма от имени первого заместителя губернатора Курганской области Андрея Саносяна. В этих письмах руководителей просят перевести финансовые средства в организацию, занимающуюся вопросами помощи несовершеннолетних, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Деньги якобы пойдут на закупку мебели для ванных комнат, о чём свидетельствует приложенная к письму рассчётно-сметная документация. Примечательно, что мебель должна будет произвести компания, расположенная за пределами Курганской области. Эти письма подписаны фальшивой подписью первого заместителя областного губернатора. Кроме того, после получения такого письма в адрес руководителя предприятия поступает телефонный звонок, абонент которого представляется Андреем Саносяном.

Правительство Курганской области уже находится в курсе сложившейся ситуации. Сам Андрей Саносян уже выступил с обращением принимать такого рода письма с просьбой о пожертвовании как действия аферистов. Чиновник уже дал соответствующее поручение департаменту промышленности предупредить руководителей промышленных предприятий о незаконном использовании его подписи. От имени ведомства в отделение курганской полиции поступило заявление о действиях злоумышленников. В настоящий момент работа органов внутренних дел области уже началась – сотрудники полиции проводят проверку по этому делу.