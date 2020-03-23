Так, доллар прибавил 1,6 процента и составляет 81,2 рубля. Евро поднялся на два процента - до 87,12 рубля.Напомним, что курсы американской и европейской валют начали расти после того, как РФ шестого марта не согласилась с предложением стран ОПЕК+ о том, чтобы дополнительно сократить добычу сырья на фоне мировой вспышки коронавируса.