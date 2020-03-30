ИА «Ореанда-Новости». В понедельник происходит сильное снижение курса российской валюты к евро и доллару. 

Доллар закрепляется на отметке выше восьмидесяти рублей - впервые за последние несколько дней. Европейская валюта поднималась выше 89 рублей. Такое случилось впервые с девятнадцатого марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 

Курс американской валюты в понедельник на 10.09 мск поднимался на 1,33 рубля, до 80,15 рубля. Курс валюты Европы на 1,05, до 88,78 рубля. 