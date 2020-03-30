30.03.2020, 10:28
Курс европейской валюты превысил отметку в 89 рублей
ИА «Ореанда-Новости». В понедельник происходит сильное снижение курса российской валюты к евро и доллару.
Доллар закрепляется на отметке выше восьмидесяти рублей - впервые за последние несколько дней. Европейская валюта поднималась выше 89 рублей. Такое случилось впервые с девятнадцатого марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс американской валюты в понедельник на 10.09 мск поднимался на 1,33 рубля, до 80,15 рубля. Курс валюты Европы на 1,05, до 88,78 рубля.
Доллар закрепляется на отметке выше восьмидесяти рублей - впервые за последние несколько дней. Европейская валюта поднималась выше 89 рублей. Такое случилось впервые с девятнадцатого марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс американской валюты в понедельник на 10.09 мск поднимался на 1,33 рубля, до 80,15 рубля. Курс валюты Европы на 1,05, до 88,78 рубля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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