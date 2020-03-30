Такое случилось впервые с девятнадцатого марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Курс американской валюты в понедельник на 10.09 мск поднимался на 1,33 рубля, до 80,15 рубля. Курс валюты Европы на 1,05, до 88,78 рубля.