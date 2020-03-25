По состоянию на 11:10 американская валюта снизилась на О,7 %. Европейская валюта подешевела до 84,44 рубля.. Также росла стоимость нефти WTI - до $24,91. Это случилось после появления новости о том, что руководство США в ближайшее время намерено принять соглашение по пакету мер, которые будут направлены на стимулирование экономики на фоне распространения коронавируса.