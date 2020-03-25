25.03.2020, 11:53
Курс российской валюты укрепился
ИА «Ореанда-Новости». В начале торгов двадцать пятого марта курс рубля по отношению к европейской и американской валютам укрепился. По состоянию на 11:10 американская валюта снизилась на О,7 %. Европейская валюта подешевела до 84,44 рубля.
28,01 доллара за баррель на лондонской бирже ICE достигала цена на нефть Brent. Также росла стоимость нефти WTI - до $24,91. Это случилось после появления новости о том, что руководство США в ближайшее время намерено принять соглашение по пакету мер, которые будут направлены на стимулирование экономики на фоне распространения коронавируса.
28,01 доллара за баррель на лондонской бирже ICE достигала цена на нефть Brent. Также росла стоимость нефти WTI - до $24,91. Это случилось после появления новости о том, что руководство США в ближайшее время намерено принять соглашение по пакету мер, которые будут направлены на стимулирование экономики на фоне распространения коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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