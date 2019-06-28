ИА «Ореанда-Новости» В Новокузнецке под суд пойдут трое курсантов ФСИН, которые обвиняются в покушении на убийство однокурсницы, которая взяла для них кредит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Кемеровской области.

Заседание суда пройдёт 16 июля. Ранее сообщалось, что суд вынес обвинение трём курсантам, которые пытались убить девушку, чтобы не выплачивать кредит, который она взяла для них. Все фигуранты дела свою вину отрицают.