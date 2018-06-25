ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как рассказали на сайте столичной мэрии, уже с первого осеннего месяца специалисты НИИ им. Склифософского начнут посещать курсы, где их научат врачебной этике и как не выгорать на работе.

При этом в сентябре на курсы пойдут не все врачи, первые знания о врачебной этике получат сотрудники приёмного отделения. А уже потом научат этим знаниям и навыкам врачей в других отделениях и больницах Москвы.

В центре корпоративного развития департамента Минздрава докторам, медсёстрам, администраторам и заведующему приёмного отделения будут рассказывать, как нужно разговаривать с пациентами, как успокоить их и не вызвать агрессии или другой негативной реакции, как замотивировать человека участвовать активно в лечении. При этом сотрудников обучат, как не допустить собственного профессионального выгорания.

Стоит отметить, что есть и ещё один проект, который проводится впервые – персонал медучреждений будут учить распределять обязанности и взаимодействовать в рабочем коллективе.

Курсы будут групповые, всего на информацию выделено 24 часа. Они будут распределены на три дня. Обучение будет по восемь часов. Всего в группах будет обучаться от 12 до 15 человек. Давать знания врачам будут психологи. Планируется обучить более пятидесяти тысяч работников медучреждений.

НИИ Склифософского выбран первым не случайно, это самое крупное и многопрофильное медучреждение, они работают по оказанию экстренной помощи при травмах, ожогах, отравлениях и других экстренных ситуациях.

У врачебной этики есть своё название – деонотология. Первый и самый основной принцип этой этики – оказать профессиональную помощь больному на самом высоком уровне, и при этом никогда не допустить действий, специально направленных против физического и психического здоровья человека. Требования, которые предъявляются к врачам и медсёстрам, можно поделить на две группы – знания и доброжелательное отношение.



