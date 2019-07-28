ИА "Ореанда-Новости" Жителям города Курска предложено взять под собственный контроль работу двух местных кафе.

Такое решение было принято в ходе неофициальной встречи повара со своими поклонниками в городе Курске. Стоит отметить, что Курск стал местом проведения съёмок нового эпизода телевизионного кулинарного шоу под названием «На ножах». Жители областного центра встретили эту новость с большим энтузиазмом. Съёмочная группа телевизионного проекта выбрала среди всех заведений общественного питания города Курска два кафе: «Элис» и «Чердак».

Напомним, что по условиям шоу, команда под руководством Константина Ивлева выбирает кафе или рестораны в разных городах России и проводит в них масштабную реконструкцию. Позже приглашает жителей и экспертов оценить разницу.

Курское кафе под названием «Элис» расположено на улице 50 лет Октября, а кафе «Чердак» - на улице Литовской. Ребрендинг обоих заведений занял около недели. В первом кафе вчера завершился последний съёмочный день. Теперь кафе будет называться «Казино», как будет называться «Чердак» пока неизвестно.

Константин Ивлев обратился к своим поклонникам с просьбой взять оба заведения под контроль. Шеф-повар отметил, что работа команды направлена прежде всего на удовлетворение потребностей обычных городских жителей. Ивлев попросил сходить в заведения общественного питания через месяц и проверить, изменилось ли там что-нибудь или всё осталось на прежнем уровне.

45-летний российский шеф-повар и телевизионный ведущий Константин Ивлев работает в ресторанном бизнесе с 1993 года. С июня 2016 года является ведущим кулинарного шоу «На ножах».