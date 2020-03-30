На текущий момент средняя цена квадратного метра по России равняется 85,9 тысячи рублей.. Он вырос на 2 процента за месяц. Подобная динамика просматривается и в с Санкт-Петербурге, где стоимость квадратного метра "первички" составляет 131,7 тысячи рублей. Сильнее всего выросли цены на квартиры и в Нижнем Новгороде - плюс 4 процента.Также специалистами отмечается и рост спроса. В течение второй недели этого месяца он вырос на тридцать процентов. С шестнадцатое по двадцать второе марта - ещё на 10 процентов.