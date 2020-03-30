30.03.2020, 08:29
Квартиры в РФ взлетели в цене
ИА «Ореанда-Новости». Квартиры в России взлетели в цене. В марте стоимость жилья в новостройках выросла на 1,9 процента. За год рост стоимости составил 10 процентов, рассказывает ТАСС, ссылаясь на опрошенных специалистов.
На текущий момент средняя цена квадратного метра по России равняется 85,9 тысячи рублей. В российской столице этот показатель составляет 201,3 тысячи рублей. Он вырос на 2 процента за месяц. Подобная динамика просматривается и в с Санкт-Петербурге, где стоимость квадратного метра "первички" составляет 131,7 тысячи рублей. Сильнее всего выросли цены на квартиры и в Нижнем Новгороде - плюс 4 процента.
Также специалистами отмечается и рост спроса. В течение второй недели этого месяца он вырос на тридцать процентов. С шестнадцатое по двадцать второе марта - ещё на 10 процентов.
На текущий момент средняя цена квадратного метра по России равняется 85,9 тысячи рублей. В российской столице этот показатель составляет 201,3 тысячи рублей. Он вырос на 2 процента за месяц. Подобная динамика просматривается и в с Санкт-Петербурге, где стоимость квадратного метра "первички" составляет 131,7 тысячи рублей. Сильнее всего выросли цены на квартиры и в Нижнем Новгороде - плюс 4 процента.
Также специалистами отмечается и рост спроса. В течение второй недели этого месяца он вырос на тридцать процентов. С шестнадцатое по двадцать второе марта - ещё на 10 процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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