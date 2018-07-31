ИА «Ореанда-Новости». На территории столицы российского государства прошли переговоры в формате “2+2”, в которых приняли участие главы МИДов Японии и РФ, а также министры обороны двух государств.



Встреча министров была уже третьей за последние пять лет. Политическими деятелями обсуждались вопросы глобальной и региональной безопасности и выполнение договорённостей, которые были достигнуты благодаря постоянным контактам на высшем уровне.



Встреча министров была уже третьей за последние пять лет. Политическими деятелями обсуждались вопросы глобальной и региональной безопасности и выполнение договорённостей, которые были достигнуты благодаря постоянным контактам на высшем уровне.

Министры иностранных дел японского островного государства и Российской Федерации Таро Коно и Сергей Лавров договорились ускорить подготовку к встрече российского лидера Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума, который состоится на территории Владивостока осенью текущего года.



Также во время переговоры главами министерств иностранных дел двух стран обсуждалась дальнейшая повестка дня. Политические деятели достигли договорённости относительно интенсивных действий на уровне министров иностранных дел, сообщил японский министр иностранных дел Таро Коно.





Главой МИД японского островного государства было отмечено, что он желает обсудить с Сергеем Лавровым вопрос о заключении мирного договора между государствами и подчеркнул, что вопрос включает в себя тему совместной хозяйственной деятельности на четырёх островах.





Во время встречи министры также обсудили ситуацию на территории Корейского полуострова. Стороны отметили, что приветствуют продолжение диалога. Главой Министерства иностранных дел Российской Федерации также был затронут вопрос о глобальной гуманитарной миссии в Сирийской Арабской Республике. По словам Сергея Лаврова, японской стороной был проявлен интерес к инициативе российского государства в этой сфере, к работе Центра по подготовке приёма беженцев, которое было сформировано Министерством обороны при поддержке Министерства иностранных дел на территории Сирии.



Японские и российские представители договорились о том, что и задачи разминирования, и задачи повышения гуманитарной помощи, которая направлена гражданам Сирийской Арабской Республики, и задачи восстановления инфраструктуры стороны рассмотрят в рамках двусторонних контактов, отметил министр иностранных дел российского государства.