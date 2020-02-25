ИА «Ореанда-Новости». Сергей Лавров потребовал прекратить «вакханалию беспамятства».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал объявить победу во Второй мировой войне историческим достоянием человечества. Во время своего выступления на Совете по правам человека, он назвал пересмотр итогов войны «вакханалией беспамятства».

Лавров отметил, что количество попыток пересмотреть историю и итоги Второй мировой войны продолжает расти в угоду «узкокорыстным интересам». Кампания по изменению истории приобретает всё более циничные формы.

Глава МИД обратил внимание на то, как «стыдливо молчит» Европа, когда наблюдает за войной с памятниками и мемориалами. Лавров призвал пресечь то, что происходит в мире и заявил, что нужно помнить тех, кто ценой собственной жизни принёс свободу и спас людей от полного истребления.