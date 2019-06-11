ИА «Ореанда-Новости» Министр дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость того, чтобы Россия и США сделали совместное заявление о недопустимости ядерной войны. Об этом он сообщил в ходе «Примаковских чтений».

Глава ведомства отметил, что Москва и Вашингтон должны «успокоить весь остальной мир». Сделать это можно, заявив о том, что ядерная война является неприемлемой и недопустимой, поэтому не может быть выиграна. Лавров также отметил, что в прошлом такое заявление делали лидеры СССР и США.