ИА «Ореанда-Новости». В МИД обеспокоены наращиванием военного потенциала НАТО у российских границ.

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил беспокойство наращиванием потенциала НАТО у границ России. По мнению министра иностранных дел, действия альянса ведут к росту напряжённости. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Люксембурга.

Лавров отметил, что масштабы работы Североатлантического альянса уже вышли за рамки необходимой самообороны, которой оправдывались в НАТО. Глава российского МИД подчеркнул, что эта линия усугубляет дефицит доверия и ведёт к росту напряжённости в отношениях.

Лавров добавил, что НАТО уже были предложены действия для деэскалации обстановки. Теперь остаётся дождаться ответа, подытожил он.