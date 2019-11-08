ИА «Ореанда-Новости». Министр иностранных дел России объяснил, почему РФ не намерена отказываться от ядерного оружия.

Об этом сообщают ТАСС.

Сергей Лавров сегодня, 8 ноября, выступил на 4-ой Московской конференции по нераспространению. Во время своей речи он прокомментировал Договор о запрещении ядерного оружия.

По его словам, Россия к документу присоединяться не намерена. Он отметил, что Москва полностью поддерживает идею мирного существования без ядерного оружия, однако не разделяет такие односторонние методы. Если и строить безъядерное общество, то нужна полная его ликвидация, а на данном этапе это невозможно.

Разоружение получится осуществить лишь тогда, когда угроза войны полностью исчезнет, и страны почувствуют себя в безопасности.