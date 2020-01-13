Подобное изменение поможет дать существенный толчок российской экономике, так как увеличит покупательскую способность российского населения. Проект Федерального закон был направлен Дмитрию Медведеву сегодня, 13 января.







Информацию о новом законопроекте сообщала специалист Госдумы Ярослава Нилова.Ярослава Нилова является одним из авторов проекта нового Федерального закона. Вместе с ней работали депутат Борис Пайкин и вице-спикер Игорь Лебедев.Депутаты ЛДПР предложили освободить таких людей от уплаты НДФЛ.