13.01.2020, 21:13
ЛДПР предложило освободить от уплаты подоходного налога россиян с доходом менее 24 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости». Депутаты ЛДПР предложили освободить от уплаты подоходного налога россиян, доход которых менее 2 минимальных размеров оплаты труда. Информацию о новом законопроекте сообщала специалист Госдумы Ярослава Нилова.
Ярослава Нилова является одним из авторов проекта нового Федерального закона. Вместе с ней работали депутат Борис Пайкин и вице-спикер Игорь Лебедев. По их мнению, к малоимущим россиянам относятся граждане с доходом менее 24 260 рублей. Депутаты ЛДПР предложили освободить таких людей от уплаты НДФЛ.
Ярослава Нилова является одним из авторов проекта нового Федерального закона. Вместе с ней работали депутат Борис Пайкин и вице-спикер Игорь Лебедев. По их мнению, к малоимущим россиянам относятся граждане с доходом менее 24 260 рублей. Депутаты ЛДПР предложили освободить таких людей от уплаты НДФЛ.
Подобное изменение поможет дать существенный толчок российской экономике, так как увеличит покупательскую способность российского населения. Проект Федерального закон был направлен Дмитрию Медведеву сегодня, 13 января.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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