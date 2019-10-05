Работу ледокола будут проверять в течение двадцати дней.

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» был построен на одном из старейших судостроительных предприятий в России «Судостроительные верфи». Основная задача экипажа ледокола провести ходовые испытания, которые будут совмещены с государственными задачами. Судно будет находиться на воде двадцать дней. В течение этого времени экипаж ледокола, инженерный состав, представители государственной комиссии и компании-заказчика «Росморпорт» проверят работу всех систем и механизмов судна. Так, например, будет осуществлён контроль разворота ледокола на сто восемьдесят градусов, испытания на скорость, проверят, насколько устойчиво судно в случае полного хода. В планах разработчиков, сдать ледокол в эксплуатацию в конце текущего года. После прохождения этих испытаний ледокол ждут другие – ледовые. Однако, их возможно провести только в апреле – мае следующего года. Именно в это время лёд наберёт необходимую толщину.

Стоит отметить, что ледокол «Виктор Черномырдин» является самым мощным судном в мире, работающим на дизельном топливе. За последние сорок лет в государстве не построили ни одного судна такого класса. Ледокол можно использовать в качестве научно-исследовательского судна или туристического лайнера для поездок к Северному полюсу. На судне может поместиться до девяноста человек – для них предусмотрены каюты на одного или двух человек. Экипаж ледокола может включать в себя тридцать восемь человек. На ледоколе есть две площадки для вертолётов, а также столовые, бассейн и две сауны.