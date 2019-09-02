Об этом решение стало известно вчера, 31 августа.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-центра Комитета градостроительной политики города Москвы, в основном корпусе Ледового дворца завершаются строительные работы. Комплекс под названием «Кристалл» готовы сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Напомним, что ранее здесь располагалось здание старого Ледового дворца. Площадь возведённого объекта составит около двадцати пяти тысяч квадратных метров. По словам заместителя мэра города Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, основные работы по возведению монолитных конструкций на объекте уже практически закончены. Чиновник выразил слова надежды на то, что полное завершение этих работ, а также возведение ограждающих конструкций состоится в ближайшее время. После этого планируется приступить к отделочным работам.

Новый Ледовый дворец будет включать в себя две полноценные ледовые арены, несколько СПА-зон с бассейном, длина которого составит двадцать пять метров, фитнес-залы и клубы для других видов активности. Стоит также отметить, что сам комплекс столичного стадиона «Лужники» является самым масштабным спортивным объектом не только на территории Российской Федерации, но и всего мира. Свыше пяти миллионов человек могут посетить этот кластер каждый год. Всего в комплекс входит более восьмидесяти сооружений.

Стадион «Лужники» расположен недалеко от Воробьёвых гор. Открытие состоялось 31 июля 1956 года. Объект был построен в рекордные сроки – на его возведение ушло четыреста пятьдесят дней, то есть чуть более одного года. В 2017 году здесь были завершены работы по реконструкции стадиона – он стал вмещать восемьдесят одну тысячу человек.