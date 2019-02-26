ИА «Ореанда-Новости». 16-летнему Александру из Екатеринбурга пришла повестка военкомат. Парень является лежачим инвалидом с детства, он не ходит и даже не говорит. Мать возмущена, что его вызвали в военкомат Верх-Исетского и Железнодорожного районов для постановки на воинский учёт.

Со слов матери подростка-инвалида, её сын признан недееспособным, так как болеет с детства церебральным параличом, также у него шунтированная гидроцефалия. Он получил кровоизлияние в мозг при рождении из-за ошибки врачей. Повестку Елена Мормоль обнаружила в почтовом ящике 25 февраля. Причём они просрочили её, так как там было сказано явиться в военкомат 24 февраля. По адресу, на который пришло письмо, подросток с 19 февраля прописан не был.

Журналистам женщина пояснила, что не намерена идти с ребёнком в военкомат, так как у них нет приспособлений для посещения инвалидов, а кабинет, в который вызвали парня, находится на втором этаже. Поэтому женщина собрала все справки сына, которые подтверждают его инвалидность и недееспособность.

В военкомате отметили, что подобные повестки для первичной постановки на учёт приходят всем подросткам, так как изначально у военкомата нет медицинских данных о их состоянии здоровья. При такой ситуации родственники могут передать в военкомат документы, подтверждающие его инвалидность, отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Согласно законодательству, письма о первоначальной постановке на учёт выдают учреждения образования или они приходят по месту прописки, о здоровье ребёнка изначально военкомату неизвестно, пояснила также начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева.

Отметим, с 1 февраля в Госдуму внесён законопроект, который в десять раз увеличит сумму штрафов за неявку в военкомат в установленный срок и другие правонарушения в области воинского учёта.