ИА «Ореанда-Новости». 22-летний житель Алтайского края, который убил, расчленил и съел мужчину в Ленинградской области, предъявили обвинение. Его 12-летняя подружка, сознавшаяся, что тоже ела человечину, будет проходить по делу свидетельницей, сейчас она в спецучреждении. Это сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.



Как стало известно ранее, третьего октября в посёлке Новинка Кировского района Ленобласти в квартире одноэтажного дома полиция нашла тело 21-летнего хозяина жилища. Все признаки говорили о том, что мужчина был убит насильственной смертью, более того, у него были отчленены некоторые части тела, сообщили в СК.

По неофициальным данным, у мужчины была отрезана голова, которая оказалась в печке, также полицейские обнаружили части плоти в сковороде. Убийство могло быть совершено с целью канибализма.

По версии следствия, убил хозяина квартиры 22 летний мужчина, у хозяина квартиры он гостил не один, а со своей 12-летней спутницей, которая ранее сбежала из дома в Сочи и была объявлена в розыск.

В ночь со второго на третье октября между гостем и хозяином квартиры состоялся конфликт, подозреваемый мужчина схватил нож и нанёс несколько ударов лезвием в область шеи и тела хозяина. После он отчленил некоторые части.

Сообщается, что в этот момент в квартире присутствовала 12-летняя девочка. Как писало ранее издание «Фонтанка», она призналась следователям в каннибализме.

Следователи установили, что с убитым парочка познакомилась в одном из кафе Санкт-Петербурга, после они несколько дней гостили у мужчины в деревне Новинка.

"Подозреваемому в убийстве мужчины в Ленинградской области предъявлено обвинение… Его 12-летняя спутница, ранее сбежавшая из дома и объявленная в розыск в городе Сочи, решением суда помещена в специализированное учреждение для детей и подростков", — говорится в сообщении Следственного комитета, там также отмечается, что несовершеннолетняя будет проходить по делу в качестве свидетеля.

Напомним, уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.

Будут изучены условия проживания и обучения 12-летней свидетельницы, органам профилактики в Краснодарском крае и должностным лицам дадут правовую оценку.

Также найдут сотрудников правоохранительных органов, которые разгласили персональные данные девочки и прочую информацию, относящуюся к данным предварительного расследования.