11.11.2019, 07:48
Леонид Якубович высказался об информации о его "тяжёлом положении"
ИА «Ореанда-Новости»Леонид Якубович сделал шуточное заявление по поводу своего здоровья телеканалу RT. Ведущий "Поле чудес" сказал по поводу появившейся информации об операции на сердце. Он заявил, что из реанимации его принесли на теннисный корт, чтобы он немного поиграл в теннис.
Недавно были размещены в СМИ сообщения о том, что Якубович стал пациентом одной из столичных больниц, где ему поставили кардиостимулятор. Также говорилось о том, что пациент уже находится дома, и его будут лечить амбулаторно.
Представителем телеведущего Табризом Шахиди было заявлено журналисту РИА Новости о том, что тот регулярно занимается спортом, а сообщения о том, что ему сделали операцию, абсолютно не являются достоверными. Также Шахиди отметил, что подобной операции не предвидится и в будущем.
Недавно были размещены в СМИ сообщения о том, что Якубович стал пациентом одной из столичных больниц, где ему поставили кардиостимулятор. Также говорилось о том, что пациент уже находится дома, и его будут лечить амбулаторно.
Представителем телеведущего Табризом Шахиди было заявлено журналисту РИА Новости о том, что тот регулярно занимается спортом, а сообщения о том, что ему сделали операцию, абсолютно не являются достоверными. Также Шахиди отметил, что подобной операции не предвидится и в будущем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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