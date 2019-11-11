Он заявил, что из реанимации его принесли на теннисный корт, чтобы он немного поиграл в теннис.Недавно были размещены в СМИ сообщения о том, что Якубович стал пациентом одной из столичных больниц, где ему поставили кардиостимулятор. Также говорилось о том, что пациент уже находится дома, и его будут лечить амбулаторно.Представителем телеведущего Табризом Шахиди было заявлено журналисту РИА Новости о том, что тот регулярно занимается спортом, а сообщения о том, что ему сделали операцию, абсолютно не являются достоверными. Также Шахиди отметил, что подобной операции не предвидится и в будущем.