06.04.2020, 14:12
Лещенко заявил, что его попросили "выматываться из Коммунарки"
ИА «Ореанда-Новости». Лев Лещенко, народный артист РСФСР, был выписан из медицинского учреждения, расположенного в столичном посёлке Коммунарка. Артист сообщил, что врач, который его лечил, попросил его "выматываться" из лечебного учреждения, об этом сообщает шестого апреля издание "Московский комсомолец".
Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки".
Утверждается, что артиста выписали после того, как была проведена компьютерная томография.
Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки".
Утверждается, что артиста выписали после того, как была проведена компьютерная томография.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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