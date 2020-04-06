Артист сообщил, что врач, который его лечил, попросил его "выматываться" из лечебного учреждения, об этом сообщает шестого апреля издание "Московский комсомолец".Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки".Утверждается, что артиста выписали после того, как была проведена компьютерная томография.