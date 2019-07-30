ИА «Ореанда-Новости». Природные пожары в Сибири и в других регионах мира могут ускорить глобальное потепление, так как в атмосферу поступает очень много углекислого газа, пишет «Тайга.Инфо».



Европейский центр среднесрочного прогнозирования погоды рассказал, как пожары в Сибири и на Аляске влияют на концентрацию углекислого газа. Учёные утверждают, что природные пожары только в июне выбросили в атмосферу более 50 млн тонн углекислого газа. Объём выбросов CO2 в результате пожаров за Полярным кругом с начала июля также превысил за 50 млн тонн. Это превышает июньские и июльские показатели за последние 15 лет.



При этом летом этого года от природных пожаров страдает не только Россия, леса горели в Бразилии, Африке, США и других странах. Сейчас в России огнём охвачены около трёх миллионов гектаров тайги, спасатели насчитали примерно полтысячи очагов возгорания.