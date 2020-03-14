ИА «Ореанда-Новости» . Пассажирское воздушное судно «Sukhoi Superjet 100», которое сейчас летит в российскую столицу из Будапешта, подало сигнал тревоги и резко снизилось. В настоящее время самолёт пролетает над Польшей на низком расстоянии примерно в 4,5 тысячи метров от земли.

Экипаж лайнера, следующего рейсом «SU 2033», подал тревожный сигнал менее чем через 30 минут после вылета из Будапешта. По предварительным данным, Суперджет не поменял своего направления и движется в сторону Москвы. Причины инцидента выясняют специалисты.

По данным табло посадка самолёта в московском аэропорту Шереметьево должно произойти примерно в три часа дня.