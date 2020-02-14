14.02.2020, 09:14
Лев Лещенко проинформировал о размере своей пенсии
ИА «Ореанда-Новости». В беседе с журналистами издания "Вечерня Москва" певец Лев Лещенко сообщил, какой пенсией его наделили.
Артист заявил, что к пенсии получает надбавки в связи с тем, что является народным артистом и имеет ордена. Он также сказал, что не может обозначить свою пенсию, как "серьёзную", но, по его словам, тридцать тысяч рублей - это больше, чем у многих жителей России.
Также Лещенко рассказал, что ему выплачиваются гонорары за его произведения, а он не перестает трудиться по своей профессии.
Артист заявил, что к пенсии получает надбавки в связи с тем, что является народным артистом и имеет ордена. Он также сказал, что не может обозначить свою пенсию, как "серьёзную", но, по его словам, тридцать тысяч рублей - это больше, чем у многих жителей России.
Также Лещенко рассказал, что ему выплачиваются гонорары за его произведения, а он не перестает трудиться по своей профессии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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