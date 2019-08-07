ИА «Ореанда-Новости» Социологи «Левада-центра» провели опрос граждан об основных потребностях, которые необходимо удовлетворить для «нормальной жизни».

Отвечая на вопрос «На какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?», большинство россиян указывало полноценное и качественное питание (77 %), жильё (62 %) и одежду и обувь (55 %). Отмечается, что результаты аналогичного опроса, проведённого в конце 2017 года, незначительно отличаются от нынешних итогов. Немного выросли показатели оплаты жилья и расходов на лечение, в том числе на приобретение лекарственных препаратов (51 %).

Специалисты обращают внимание на то, что досуг и развлечения находятся в нижней части перечня необходимых расходов: лишь 6 % респондентов заявили, что это необходимо для «нормальной жизни». «Отказываться от досуга – это норма для значительной части населения. Неудивительно, что среднестатистический житель России практически не ходит в театр и на концерты или делает этой крайне редко», – отметили эксперты.