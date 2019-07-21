ИА "Ореанда-Новости" Бессменный лидер культовой рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков признался журналистам, что очень любит город Тверь. Такое заявление прозвучало после выступления коллектива на музыкальном фестивале «Нашествие».

Группа «Аквариум», ведущая своё происхождение из города Санкт-Петербурга, выступила во второй день проведения фестиваля «Нашествия». Борис Гребенщиков исполнил со сцены не только проверенные временем хиты, но и новые композиции, включая с последнего альбома. После выступления Гребенщиков с удовольствием пообщался с представителями средств массовой информации. Журналисты встретили гуру рок-музыки аплодисментами.

Музыкальное действо уже который год проходит в Тверской области. Поэтому журналисты не могли не спросить о том, какие чувства Борис Гребенщиков испытывает к городу Твери, который неоднократно становилась местом сюжета музыкальных композиций. Гребенщиков признался, что очень любит этот город. Тогда его спросили, в действительности ли существует маршрут Калинина - Тверь, вспомнив музыкальную композицию «Аквариума» под названием «Из Калинина в Тверь». Борис Гребенщиков ответил отрицательно, добавив, что разве вы ещё сомневаетесь в этом.

Темой следующего разговора стали спонтанные концерты группы «Аквариум», происходящие на улицах городов, куда приезжают музыканты с концертом. Журналистов интересовало, специально ли запланированы эти выступления или это происходит внезапно, по настроению. Лидер «Аквариума» ответил, что уличные выступления являются чистым экспромтом, музыканты группы не выбирают для этого песенный репертуар и не строят никаких планов на их проведение. Музыка обязана быть бесплатной для широкой общественности, заключил Гребенщиков.