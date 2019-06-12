ИА «Ореанда-Новости» Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбуаэр призвала поддерживать отношения с Россией и налаживать сотрудничество. Об этом она заявила на выступлении в Берлине.

Политик отметила, что ФРГ, как и другие европейские страны, даже в годы холодной войны поддерживала связь с Москвой. По её мнению это является правильным решением.

Крамп-Карренбуаэр заявила, что не считает предосудительным участие премьер-министра из любого политического лагеря в конференциях в России, а также его встречи с российским президентом. Глава ХДС заявила, что нельзя игнорировать Россию, так как она - «слишком большой сосед».