. Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву вызвали в Следственный Коммитет с подозрением в распространении ложной информации по ситуации с коронавирусом в России — об этом сообщает сама врач в своём Twitter.По словам Алексея Навального, который поддерживает союз врачей, на 30 марта удалось собрать 1 млн руб. для закупки необходимого оборудования для лечения COVID-19.