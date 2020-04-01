01.04.2020, 08:40
Лидера «Альянса врачей» вызвали в СК после того, как профсоюз начал собирать деньги на маски для медиков
ИА «Ореанда-Новости». Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву вызвали в Следственный Коммитет с подозрением в распространении ложной информации по ситуации с коронавирусом в России — об этом сообщает сама врач в своём Twitter.
По словам Алексея Навального, который поддерживает союз врачей, на 30 марта удалось собрать 1 млн руб. для закупки необходимого оборудования для лечения COVID-19. Ранее Анастасия Васильева записала видео, в котором говорила, что в России недостаточно оборудования и инструментов для самозащиты лечащих сотрудников, однако «вместо благодарности от властей, её вызвали в СК».
По словам Алексея Навального, который поддерживает союз врачей, на 30 марта удалось собрать 1 млн руб. для закупки необходимого оборудования для лечения COVID-19. Ранее Анастасия Васильева записала видео, в котором говорила, что в России недостаточно оборудования и инструментов для самозащиты лечащих сотрудников, однако «вместо благодарности от властей, её вызвали в СК».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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