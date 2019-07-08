ИА "Ореанда-Новости" Лидеру музыкального коллектива «Ночные снайперы» Диане Арбениной исполнилось сегодня 45 лет.

Диана Арбенина родилась в 1974 году в белорусском городе Воложин. Её родители были журналистами, возможно, поэтому отчасти её выбор после окончания школы был сделан в пользу факультета иностранных языков, а позднее филологического отделения Санкт-Петербургского государственного университета. В 1998 году Арбенина получила высшее образование.

Заниматься творчеством Диана Арбенина начала в возрасте семнадцати лет. В 1993 году она знакомится с другим музыкантом из города на Неве Светланой Сургановой, в результате их творческого тандема образовалась рок-группа под названием «Ночные снайперы». До 2002 года девушки выступали вместе, однако, их творческие пути разошлись и Сурганова ушла из группы, основав собственную «Сурганова и оркестр». С тех пор Диана Арбенина является единственной солисткой группы. К 2019 году за плечами Арбениной большой творческий багаж: более 250 песен и свыше 150 стихотворений. Помимо деятельности в «Ночных снайперах» Арбенина регулярно принимает участие в различных квартирниках, коллективных концертах и сборных акциях. Арбенина даёт также и сольные выступления акустического плана. Ею написано двенадцать книг: стихи, проза, тексты песен.

Что касается личной жизни артистки, то в 1993 году Диана вышла замуж за лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина. Спустя некоторое время пара развелась, однако, фамилию певица всё же оставила. Её девичья фамилия – Кулаченка. Девять лет назад Арбенина впервые стала мамой – она родила двойняшек: мальчика Артёма и дочь Марту. Относительно общественно-политической позиции, то Диана Арбенина неоднократно подчёркивала своё индифферентное отношение в этом вопросе.