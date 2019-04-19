ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин и глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс ядерного разоружения Корейского полуострова, а также взаимодействия на региональном уровне, заявляет сегодня, 19 апреля, пресс-служба Кремля.

«Поле вопросов для обсуждения достаточно широкое. Здесь мы должны акцентировать внимание на том, что это, прежде всего, это переговоры лидеров государств, которые объединяет обширная общая граница», - заявил журналистам руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Сомнений нет никаких. Россия предпримет все необходимые шаги, чтобы в полной мере содействовать процессу денуклеаризации Корейского полуострова», - добавил он.

Накануне, 18 апреля, кремлёвская пресс-служба заявила, что северокорейский лидер встретится с Путиным до конца апреля. Это будет первая официальная встреча Ына и президента РФ. Песков отметил, что неразглашение информации о месте и точной дате встречи двух лидеров связано с вопросами безопасности. Но, по его словам, место встречи утверждено: это Россия. По инсайдерской информации в западной прессе, эти переговоры могут пройти в российском дальневосточном городе Владивостоке.

Отвечая на вопрос, согласовывали ли Россия и США друг с другом вопросы проблематики Корейского полуострова, Песков отметил, что «идёт определённый обмен мнениями», но невозможно пока говорить о какой-то тесной координации по этому вопросу.

Напомним, Ким Чен Ын дважды встречался с президентом США Дональдом Трампом. Последняя встреча состоялась во вьетнамском Ханое 28 февраля.



