11.11.2019, 16:34
Лидеры России и КНР в декабре осуществят запуск "Силы Сибири"
ИА «Ореанда-Новости» По заявлению помощника президента России Юрия Ушакова, в декабре Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином будет осуществлён запуск поставок газа в Китай. Старт поставкам будет дан в режиме телемоста. Газ будет поставляться в Китай по восточному маршруту.
В 2014 году между компанией "Газпром" и китайской CNPC был заключен договор, в котором говорилось о поставках в КНР российского газа по восточному маршруту.
По договору предполагается каждый год поставлять в Китай 38 миллиардов кубометров газа. Договор будет иметь силу 30 лет. Поставки будут осуществляться по трубопроводу "Сила Сибири". Известно, что уже были проведены практически все подготовительные мероприятия, предшествующие запуску трубопровода.
В 2014 году между компанией "Газпром" и китайской CNPC был заключен договор, в котором говорилось о поставках в КНР российского газа по восточному маршруту.
По договору предполагается каждый год поставлять в Китай 38 миллиардов кубометров газа. Договор будет иметь силу 30 лет. Поставки будут осуществляться по трубопроводу "Сила Сибири". Известно, что уже были проведены практически все подготовительные мероприятия, предшествующие запуску трубопровода.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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