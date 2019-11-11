ИА «Ореанда-Новости» По заявлению помощника президента России Юрия Ушакова, в декабре Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином будет осуществлён запуск поставок газа в Китай. Старт поставкам будет дан в режиме телемоста. Газ будет поставляться в Китай по восточному маршруту. 

В 2014 году между компанией "Газпром" и китайской CNPC был заключен договор, в котором говорилось о поставках в КНР российского газа по восточному маршруту.

По договору предполагается каждый год поставлять в Китай 38 миллиардов кубометров газа. Договор будет иметь силу 30 лет. Поставки будут осуществляться по трубопроводу "Сила Сибири". Известно, что уже были проведены практически все подготовительные мероприятия, предшествующие запуску трубопровода.