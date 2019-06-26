ИА "Ореанда-Новости" Определить безопасность лифта можно будет с помощью наклеек соответствующего цвета. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

В стране необходимо разработать концепцию маркировки подъёмного оборудования. В настоящее время все лифты проходят ежегодную проверку на соответствие условиям безопасности перевозки пассажиров и грузов. Однако, результаты проверок оседают в документах, доступ к которым имеют лишь сотрудники управляющих компаний. Получить информацию о том, исправен ли лифт, житель дома может, обратившись в компанию. Зачастую такой запрос сопровождается излишней бюрократической волокитой. Инициаторы нововведения планируют маркировать лифт тремя видами наклеек: красной, жёлтой и зелёной. Красная сигнализирует о неисправности подъёмника, жёлтая – о том, что компания обнаружила некоторые недочёты в его работе, зелёная – лифт готов к эксплуатации.

С наклейкой жёлтого цвета не согласны в ассоциации «Российское лифтовое объединение». По словам президента ассоциации Сергея Чернышова, лифт либо может быть пригоден для эксплуатации, либо нет. Никаких промежуточных состояний, типа «есть недочёты», быть не может, заключил Чернышов. Таким образом, идея Роспотребнадзора поддержана частично.

«Российское лифтовое объединение» выступает не против маркировки, в принципе, а против градации исправности подъёмника. Маркировать лифт стоит, убеждены в ассоциации. Однако, необходимо наносить информацию о том, когда проверяли лифт, и когда планируется следующая проверка. Любой недостаток в работе лифта не должен быть допущен при его эксплуатации. Если есть недочёт, то лифт не может быть открыт для жителей дома.

В заключении, ассоциация «Российское лифтовое объединение» пообещала доработать этот проект и запустить его в практику уже в начале следующего года.