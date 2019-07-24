ИА «Ореанда-Новости» Главный автовокзал Липецка эвакуируют из-за обнаруженного подозрительного пакета. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. В правоохранительные органы с сообщением о забытой сумке обратились горожане. На автостанцию прибыли все оперативные службы.



Здание оцеплено, сотрудники и посетители эвакуированы. Ожидается прибытие кинолога с собакой, которая сможет определить наличие в сумке взрывчатки.