24.07.2019, 12:14
Липецкий автовокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета
ИА «Ореанда-Новости» Главный автовокзал Липецка эвакуируют из-за обнаруженного подозрительного пакета. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. В правоохранительные органы с сообщением о забытой сумке обратились горожане. На автостанцию прибыли все оперативные службы.
Здание оцеплено, сотрудники и посетители эвакуированы. Ожидается прибытие кинолога с собакой, которая сможет определить наличие в сумке взрывчатки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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