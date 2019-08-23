ИА «Ореанда-Новости» Журналисты РБК на основе данных Росстата установили, что майские указы президента России Владимира Путина о размере заработной платы бюджетников полностью выполнены лишь в четырёх субъектах Федерации: в Ленинградской и Пензенской областях, Алтайский крае и Чечне. Во всех остальных регионах целевые показатели хотя бы по одной из 12 категорий работников не достигнуты.

В мае 2012 года глава государства подписал серию указов, в соответствии с которыми доходы учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были увеличиться к 2018 году до 100 % от средней зарплаты в регионе, доходы врачей, преподавателей вузов и научных работников – до 200 %.

В настоящее время хуже всего ситуация с работниками детских садов и яслей: в среднем их зарплата составляет менее 35 тысяч рублей. Предусмотренный уровень зарплат не достигнут в отношении социальных работников и медиков всех категорий.