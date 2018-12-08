ИА «Ореанда-Новости»Литва стала первой страной НАТО, которая ввела санкции против ряда россиян, об этом сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте.

В «черный список» попали около 20 россиян, причастных к задержанию украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября, их имена не сообщаются. МИД Литвы заявил, что действия России грубо нарушили международное право и угрожали международной безопасности. Россияне, попавшие в этот список, не смогут заниматься экономической и иной деятельностью на территории Литвы. Об этом Даля Грибаускайте объявила на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы знаем, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий, но мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе», - заявила президент Литвы.

Также Грибаускайте сказала, якобы Россия угрожала правительству Литвы, в частности главе внешнеполитического ведомства, но какого рода поступали угрозы, президент не сообщила.

На переговорах в Киеве Грибаускайте уверила Порошенко в том, что Литва обеспечит Украине военную поддержку, в случае если Россия «не обеспечит свободное использование Керченского пролива». На территории Украины сейчас действует военное положение, в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Также глава Литвы пообещала президенту Украины увеличить гуманитарную поддержку, и выделить Киеву дополнительно 30 тысяч евро, Грибаускайте также объявила, что предоставит Украине «большое количество военных инструкторов и экспертов по безопасности, которые помогут отразить гибридные атаки, особенно во время выборов».

Порошенко, в свою очередь, призвал другие страны Европы присоединиться к Литве и «принять меры» в отношении России.

После задержания украинских моряков, Евросоюз выпустил официальное послание, в котором призвал снизить напряжение в акватории Азовского и Черного моря, особенно на «фоне усиливающейся милитаризации». Однако в сообщении ничего не говорилось о том, что возможно введение каких-либо ограничительных мер по отношению к России.

Напомним, США ранее ввели второй пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалая».