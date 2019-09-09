ИА «Ореанда-Новости» Телеканал «Аль-Манар» сообщил, что сторонники ливанского шиитского движения «Хезболла» сбили израильский беспилотный летательный аппарат, который пересёк государственную границу неподалёку от деревни Рамие. В «Хезболле» утверждают, что дрон находится у руках представителей шиитской милиции.

Газета The Jerusalem Post сообщила, что Израиль подтвердил потерю беспилотника, однако утверждает, что он не был сбит. Источник в вооружённых силах заявил, что летательный аппарат потерпел крушение вследствие технической неисправности. «Небольшой дрон рухнул в воскресенье утром на территории Ливана, угрозы попадания в руки противника разведывательной информации нет», – сказал собеседник журналистов.