ИА «Ореанда-Новости» Коммунальные службы устранили лужу, которая образовалась во дворе многоквартирного дома в Астрахани, после того, как в Сети появилось видео с купающимися в ней детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Как заявили в пресс-службе администрации города, после сильного дождя с большим количеством воды не справилась ливневая канализация. Отмечается, что не во всех районах города имеется водоотвод, поэтому подобные лужи образовываются во дворах. Как утверждают в мэрии, на устранение последствий ливня выехали 40 машин коммунальных служб.