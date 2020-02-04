По словам Лукашенко, Белоруссия всегда выступала главным инициатором международных отношений.Белорусское правительство не хочет прекращать отношения с Россией. Стоит отметить, что на переговорах станет вопрос о поставках нефти, так как Москва и Минск ещё не заключили новый договор поставки.По его словам, Лукашенко лично посетит Россию для проведения переговоров.



