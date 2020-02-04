04.02.2020, 12:47
Лукашенко планирует встретиться с Путиным 7 февраля
ИА «Ореанда-Новости». Александр Лукашенко планирует встретиться с Владимиром Путиным 7 февраля, сообщает местное издательство БелТА.
По словам Лукашенко, Белоруссия всегда выступала главным инициатором международных отношений. По его мнению, в переговорах необходимо «поставить точку». Белорусское правительство не хочет прекращать отношения с Россией. Стоит отметить, что на переговорах станет вопрос о поставках нефти, так как Москва и Минск ещё не заключили новый договор поставки.
Дмитрий Песков отметить, что встреча действительно назначена на пятницу, 7 февраля. По его словам, Лукашенко лично посетит Россию для проведения переговоров.
По словам Лукашенко, Белоруссия всегда выступала главным инициатором международных отношений. По его мнению, в переговорах необходимо «поставить точку». Белорусское правительство не хочет прекращать отношения с Россией. Стоит отметить, что на переговорах станет вопрос о поставках нефти, так как Москва и Минск ещё не заключили новый договор поставки.
Дмитрий Песков отметить, что встреча действительно назначена на пятницу, 7 февраля. По его словам, Лукашенко лично посетит Россию для проведения переговоров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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