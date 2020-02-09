09.02.2020, 13:33
Лыжник из России Большунов стал победителем масс-старта на Кубке мира
ИА «Ореанда-Новости» Александру Большунову, лыжнику из России, удалось обойти всех конкурентов в масс-старте на 9 этапе Кубка мира. Соревнование проходило в шведском городе Фалуне.
Российский лыжник прошёл пятнадцать километров за 33 минуты 10,3 секунды. Лыжник из Норвегии Сьюр Рете занял второе место. Норвежец уступил российскому лыжнику менее секунды. Третью итоговую позицию занял ещё один представитель российской лыжной школы Иван Якимушкин, которые прошёл 15 километров за 33,2 минуты.
Недавно Большунову не было равных в скиатлоне 15+15 километров.
Российский лыжник прошёл пятнадцать километров за 33 минуты 10,3 секунды. Лыжник из Норвегии Сьюр Рете занял второе место. Норвежец уступил российскому лыжнику менее секунды. Третью итоговую позицию занял ещё один представитель российской лыжной школы Иван Якимушкин, которые прошёл 15 километров за 33,2 минуты.
Недавно Большунову не было равных в скиатлоне 15+15 километров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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