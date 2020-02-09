Российский лыжник прошёл пятнадцать километров за 33 минуты 10,3 секунды. Лыжник из Норвегии Сьюр Рете занял второе место. Норвежец уступил российскому лыжнику менее секунды. Третью итоговую позицию занял ещё один представитель российской лыжной школы Иван Якимушкин, которые прошёл 15 километров за 33,2 минуты.Недавно Большунову не было равных в скиатлоне 15+15 километров.