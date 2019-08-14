ИА «Ореанда-Новости». Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь заявила, что перестала голодать, пишет «Коммерсант».



Соболь рассказала, что решила прекратить голодовку по просьбе мамы Алексея Миняйло, которого арестовали по делу о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. Миняйло также держал голодовку в солидарность с Соболь. Он начал голодовку, когда комиссия избиркома отказала Соболь в допуске на выборы.



Напомним, Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата из-за большого количества брака в подписях. Она не согласилась с этим решением и объявила голодовку.