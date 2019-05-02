ИА «Ореанда-Новости» По словам спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, Николас Мадуро не может доверять своему окружению, также доверия нет ни России, ни Кубе.

По словам Абрамса, Мадуро не может ручаться даже за тех, кто утверждает, что остаётся ему верен. Об этом спецпредставитель заявил в беседе с телеканалом Венесуэлы VPI Tv.

Также Абрамс добавил, что самопровозглашённый глава государства Хуан Гуаидо смог переманить на свою сторону часть военнослужащих страны, и теперь военное командование договаривается с Верховным судом и Гуаидо о свержении Мадуро.