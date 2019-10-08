ИА «Ореанда-Новости». Причинами злоупотребления алкоголем в северном регионе назвали климат и тоску.



Популярность алкоголя среди населения Колымы вызвана климатическими условиями и ограниченным досугом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Колядин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее был опубликован рейтинг, благодаря которому Магаданская область стала лидером по уровню смертности от злоупотребления спиртным. Показатель скончавшихся от алкоголя в этом регионе составил 10 на 10 тысяч человек.

Власти не так давно решили бороться с повышенным процентом алкоголизма на Колыме.

Губернатор отметил, что у них также разрешена ночная торговля спиртным. Всё потому, что процент продажи ночью превышает дневной.