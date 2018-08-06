В Mail.Ru Group говорят о необходимости амнистировать всех граждан, которые осуждены по уголовным статьям за «репосты» и «лайки» в социальных сетях. По мнению компании, действия правоохранителей часто не соответствуют той потенциальной угрозе, которую вменяют осуждённым.



В сообщении компании говорится о том, что отбывающим сроки за «лайки» и «репосты» в социальных сетях необходимо предоставить амнистию. Так как сейчас в регионах России становится популярной практика, когда правоохранительные органы заводят уголовные дела за действия в соцсети, причём зачастую такая мера явно не соответствует угрозе и является немотивированно жестокой. По мнению компании, это касается и реакции правоохранителей на «мемы» (картинки, выражающие саркастическое или ироничное повествование о каком-либо жизненном явлении или ситуации) и комментарии к записям.

«Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены», – говорится в сообщении компании, указывающем на необходимость амнистии и декриминализации таких случаев в последующем.

Напомним, инциденты с арестом за подобные действия в соцсетях за последние месяцы случались несколько раз. Например, в июле мужчину и женщину из Тульской области обвинили в возбуждении ненависти и вражды (1 часть 282 статьи УК) в том числе с использование информационных сетей. В этом же обвинили инженера из Твери – он сделал репосты картинок и статей, разжигающих вражду.

Предложение изменить законодательство так, чтобы репосты в интернете исключали уголовную ответственность, в Госдуму внесли депутаты Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев. Они считают, что репосты, сообщения и «новости» в соцсетях не несут значительной общественной опасности, в связи с этим необходимо установить справедливую ответственность за них.

Проект о декриминализации ответственности за «репосты» и «лайки» поддержала Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России.