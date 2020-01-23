23.01.2020, 17:55
Максим Тополин назначен на должность главы ПФР
ИА «Ореанда-Новости». Максим Тополин был назначен на должность главы ПФР. Распоряжение о назначении на должность было подписано Михаилом Мишустиным сегодня, 23 января, и опубликовано на сайте Правительства России. Ранее, Максим Тополин занимал пост министра труда и социальной защиты.
Также, на сайте были опубликованы новые назначения на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства, которую заняла Вероника Скворцова, заместитель министра здравоохранения (Владимир Уйба) и заместитель министра финансов (Алексей Сазанов) и временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора (Дмитрий Пархоменко)
Также, на сайте были опубликованы новые назначения на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства, которую заняла Вероника Скворцова, заместитель министра здравоохранения (Владимир Уйба) и заместитель министра финансов (Алексей Сазанов) и временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора (Дмитрий Пархоменко)
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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