08.04.2020, 21:42
Малахов отреагировал на заявление Лещенко о принуждении нарушить карантин
ИА «Ореанда-Новости». Андрей Малахов, работающий в России телеведущим, дал комментарий к словам Льва Лещенко о том, что это он принудил артиста нарушить режим самоизоляции ради проведения съёмок телешоу, сообщает телеграм-канал Super.
Малахов сказал ,что с уважением относится к певцу, поэтому он готов принять любую его версию того, что произошло, и стать "мальчиком для битья". Также журналистом было заявлено о готовности принять версию Лещенко о том, что это он привёл артиста на празднование дня рождения Аллы Крутой.
Также телеведущий пожелал здоровья Льву Лещенко и его супруге.
Накануне переболевшим коронавирусом артистом было сказано, что Малахову удалось уговорить его нарушить режим карантина после того, как он прибыл из-за границы, для съёмок передачи "Привет, Андрей".
Малахов сказал ,что с уважением относится к певцу, поэтому он готов принять любую его версию того, что произошло, и стать "мальчиком для битья". Также журналистом было заявлено о готовности принять версию Лещенко о том, что это он привёл артиста на празднование дня рождения Аллы Крутой.
Также телеведущий пожелал здоровья Льву Лещенко и его супруге.
Накануне переболевшим коронавирусом артистом было сказано, что Малахову удалось уговорить его нарушить режим карантина после того, как он прибыл из-за границы, для съёмок передачи "Привет, Андрей".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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