, сообщает телеграм-канал Super.Малахов сказал ,что с уважением относится к певцу, поэтому он готов принять любую его версию того, что произошло, и стать "мальчиком для битья". ТакжеТакже телеведущий пожелал здоровья Льву Лещенко и его супруге.Накануне переболевшим коронавирусом артистом было сказано, что Малахову удалось уговорить его нарушить режим карантина после того, как он прибыл из-за границы, для съёмок передачи "Привет, Андрей".