Об этом говорится в сообщении kinobesiness.com, размещенном в понедельник."Малефисента: Владычица тьмы" - продолжение сказки "Малефисента". Фильм 2014 года поставлен режиссёром Роберт Стромберг. Сюжетной основой для этого фильма послужила сказка "Спящая красавица". Главную героиню сыграла американская актриса Анджелина Джоли.Второе место занимает лента Zомбилэнд: Контрольный выстрел". Пока что этот фильм собрал порядка 137 миллионов рублей.