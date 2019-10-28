28.10.2019, 12:06
"Малефисента: Владычица тьмы" лидирует в российском прокате
ИА "Ореанда-Новости"Полнометражный фильм жанра "фэнтези" "Малефисента: Владычица тьмы" собрала в России за выходные около 443 миллионов рублей. Если говорить о России, за две недели лента Хоакими Роннинга заработала более 1,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении kinobesiness.com, размещенном в понедельник.
"Малефисента: Владычица тьмы" - продолжение сказки "Малефисента". Фильм 2014 года поставлен режиссёром Роберт Стромберг. Сюжетной основой для этого фильма послужила сказка "Спящая красавица". Главную героиню сыграла американская актриса Анджелина Джоли.
Второе место занимает лента Zомбилэнд: Контрольный выстрел". Пока что этот фильм собрал порядка 137 миллионов рублей.
"Малефисента: Владычица тьмы" - продолжение сказки "Малефисента". Фильм 2014 года поставлен режиссёром Роберт Стромберг. Сюжетной основой для этого фильма послужила сказка "Спящая красавица". Главную героиню сыграла американская актриса Анджелина Джоли.
Второе место занимает лента Zомбилэнд: Контрольный выстрел". Пока что этот фильм собрал порядка 137 миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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